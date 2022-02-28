Резников обсудил с министром обороны Турции текущую ситуацию в Украине

Министр обороны Алексей Резников и министр обороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальную ситуацию в Украине и оказание гуманитарной помощи.
"Был телефонный звонок с нашим большим другом, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Во время разговора обсуждалась текущая ситуация в Украине и во всем мире. Хулуси Акар также повторил, что Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине. Большое спасибо за вашу поддержку", - написал Резников в Twitter в понедельник утром.
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