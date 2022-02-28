Суточная добыча нефти с конденсатом в РФ к концу февраля снизила темп роста до 0,2% к январю

Рост среднесуточной добычи нефти с конденсатом в России по итогам 27 дней февраля к уровню января ухудшил динамику до 0,2%, в то время как с начала месяца Россия увеличила производство на 0,7%, а к середине февраля темп роста падал до 0,4%, следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".

Так, по итогам 27 дней февраля среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ составила 1507,9 тыс. т, что на 3,3 тыс. т больше, чем в январе (+0,2%).

Между тем по условиям сделки ОПЕК+, РФ с февраля может нарастить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с; примерно 1%) к январю только по нефти (конденсат в сделке не учитывается) - до 10 млн 227 тыс. б/с.

В декабре, согласно имеющимся данным, суточное производство конденсата в России составило 111,5 тыс. т. Статистика за январь и февраль пока недоступна. Таким образом, если в феврале РФ сохранит производство конденсата на уровне декабря 2021 года, среднесуточная добыча только нефти составит 1396,4 тыс. т, что с коэффициентом баррелизации в 7,22 (меняется в зависимости от сортов нефти в корзине) составляет 10,08 млн б/с, то есть сделка пока перевыполняется примерно на 19%, то есть добыча находится почти на 150 тыс. б/с ниже разрешенного уровня.

Нефтяные компании в первой половине февраля увеличили производство на 0,7% - до 1189,6 тыс. т. Наибольший рост демонстрируют "Роснефть" (+1%), "Сургутнефтегаз" (+1,8%) и "Газпром нефть" (+0,6%, хотя по итогам середины февраля компания показывала рост на 1,8%). Добыча АО "Независимая нефтегазовая компания" выросла на 0,3%.

Добыча "ЛУКОЙЛа" и "Башнефти" держится на уровне января, "Татнефть" ушла в небольшой минус (-0,3%), "Славнефть" (-0,3%) и "Русснефть" (-0,3%) также демонстрируют незначительное снижение.

Добыча "НОВАТЭКа" упала на 3,3%, при этом заметное снижение наблюдается на "Ямал СПГ" (-8%), "Яргео", производящего нефть, (-3,5%) и "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" (-4,7%).

Операторы СРП по итогам февраля показывают снижение производства на 2,9%, в то время как за две недели показывали рост на 0,4%. Так, добыча на "Зарубежнефть-добыча-Харьяга" упала на 5,6% - до 4,3 тыс. т, оператор "Сахалин-2" демонстрирует падение на 2,8% - до 11,4 тыс. т, оператор "Сахалин-1" - на 2,6% - до 28,3 тыс. т.

Прочие недропользователи, где включена добыча конденсата "Газпромом", снизили добычу на 1%, что соответствует динамике за первую половину февраля. Согласно статистике, в первой половине февраля "Газпром" снизил добычу газа, с которым обычно извлекается и конденсат, на 1% к январю на фоне теплой погоды.