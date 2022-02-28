МЭА 1 марта проведет внеочередную встречу, обсудит влияние конфликта на Украине на поставки нефти

Министры Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник, 1 марта, проведут внеочередное заседание, чтобы оценить последствия конфликта на Украине для мирового энергетического рынка, сообщил глава МЭА Фатих Бироль на своей странице в Twitter (SPB: TWTR).
"Завтра мы проведем внеочередную министерскую встречу МЭА, посвященную влиянию российского вторжения на Украину на поставки нефти и тому, как члены МЭА могут сыграть роль в стабилизации энергетических рынков", - написал Бироль.
Как сообщила в понедельник WSJ со ссылкой на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, США и ряд других стран могут высвободить порядка 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов в условиях роста цен на фоне растущих опасений сокращения поставок из России.
Ранее в МЭА отмечали, что общие запасы нефти в странах - членах МЭА на конец 2021 года составляли 4,16 млрд баррелей, из которых 1,5 млрд баррелей - чрезвычайный резерв, что эквивалентно 90-дневному импорту нефти.
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