Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.895 RUR   0.0157 GBR   2.2687 TRY   0.1207

Цена на нефть

25.02 $/bbl +/- WTI 91.59 -1.22 Brent 97.93 -1.15

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.02.2022 22:15

МЭА 1 марта проведет внеочередную встречу, обсудит влияние конфликта на Украине на поставки нефти

Министры Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник, 1 марта, проведут внеочередное заседание, чтобы оценить последствия конфликта на Украине для мирового энергетического рынка, сообщил глава МЭА Фатих Бироль на своей странице в Twitter (SPB: TWTR).

"Завтра мы проведем внеочередную министерскую встречу МЭА, посвященную влиянию российского вторжения на Украину на поставки нефти и тому, как члены МЭА могут сыграть роль в стабилизации энергетических рынков", - написал Бироль.

Как сообщила в понедельник WSJ со ссылкой на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, США и ряд других стран могут высвободить порядка 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов в условиях роста цен на фоне растущих опасений сокращения поставок из России.

Ранее в МЭА отмечали, что общие запасы нефти в странах - членах МЭА на конец 2021 года составляли 4,16 млрд баррелей, из которых 1,5 млрд баррелей - чрезвычайный резерв, что эквивалентно 90-дневному импорту нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МЭА, ЗАСЕДАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]