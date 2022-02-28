Казахстан готов содействовать переговорному процессу Украины и РФ, но договоренностей об этом пока нет - МИД

Казахстан мог бы предоставить площадку для переговоров Украины и РФ, если сторонам это потребуется, сообщил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

"Конечно, человеческие потери вызывают большое беспокойство. Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны, готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны", - сказал Тлеуберди.

Цитату министра предоставил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Министр добавил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет", - отметил представитель МИД Казахстана.