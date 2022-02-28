Крупнейший телеоператор Эстонии приостанавливает трансляцию российских телеканалов

Крупнейший телеоператор Эстонии Telia заявил, что с 28 февраля приостанавливает трансляцию российских телеканалов.

Как говорится в сообщении Telia, в связи с новыми санкциями в отношении РФ "все компании, оказывающие телевизионные услуги, должны прекратить передачу телеканалов, на которые падает подозрение в нарушении санкций".

Под подозрение в "нарушении санкций" подпадают такие российские телеканалы, как Первый Балтийский канал (ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии), СТС Медиа (СТС), РЕН ТВ, Дом кино, Киномама, Премиум, Музыка Первого, Время, Телекафе, Бобёр, O!, Поехали!, Карусель.

В дополнение к ним с 25 февраля была прекращена трансляция РТР Планета, НТВ МИР, Россия 24, ТВ Центр Международный.

Вместо российских каналов предлагают подписаться на телеканалы CNN, Франция 24, BBC World, Deutsche Welle, CNBC Europe, Jazeera, Bloomberg TV, Euronews и другие.