Крупнейший телеоператор Эстонии приостанавливает трансляцию российских телеканалов

Крупнейший телеоператор Эстонии Telia заявил, что с 28 февраля приостанавливает трансляцию российских телеканалов.
Как говорится в сообщении Telia, в связи с новыми санкциями в отношении РФ "все компании, оказывающие телевизионные услуги, должны прекратить передачу телеканалов, на которые падает подозрение в нарушении санкций".
Под подозрение в "нарушении санкций" подпадают такие российские телеканалы, как Первый Балтийский канал (ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии), СТС Медиа (СТС), РЕН ТВ, Дом кино, Киномама, Премиум, Музыка Первого, Время, Телекафе, Бобёр, O!, Поехали!, Карусель.
В дополнение к ним с 25 февраля была прекращена трансляция РТР Планета, НТВ МИР, Россия 24, ТВ Центр Международный.
Вместо российских каналов предлагают подписаться на телеканалы CNN, Франция 24, BBC World, Deutsche Welle, CNBC Europe, Jazeera, Bloomberg TV, Euronews и другие.
Власти Азербайджана утвердили план действий в рамках «Года города Шуша»
Алиев уволил главу ИВ Гейчайского района
МИД Азербайджана предостерегает Армению от распространения лжи и безосновательных обвинений
Власти ЕС включили в санкционные списки Пескова и еще 25 россиян
Toyota временно приостановит работу всех заводов в Японии 1 марта
ЦБ ввел мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам
Украину с начала военной операции покинули свыше 1,6 тыс. граждан Азербайджана
Российским клубам запрещено на неопределенное время выступать в соревнованиях ФИФА и УЕФА
МОК рекомендует спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам выступать в соревнованиях
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar продолжает поддерживать проект «Построй свое будущее!»
В Лениногорске в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида почтили память жертв трагедии
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров