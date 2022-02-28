Премьер Молдавии заявила о нейтралитете страны в ситуации с Украиной

Молдова всегда будет действовать "через призму нейтралитета", заявила на пресс-конференции в понедельник премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
Отвечая на вопрос о возможности присоединения граждан Молдовы к украинскому "международному легиону", она сказала, что правительство этим не занимается.
"Мы - нейтральная страна. И всегда будем действовать через призму нейтралитета. Правительство в подобных действиях не участвует", - подчеркнула Гаврилица.
Она также заявила, что "ситуация в стране стабильная и находится под контролем, рисков для граждан нет".
"Информационное пространство заполоняют фейки. (. . .) Также сообщаем, что запасов лекарств более, чем достаточно и в ближайшие дни мы получим дополнительные лекарства и оборудование для беженцев. Правительство не намерено запрещать выезд мужчин из страны. Такого запрета не существует и подобные меры не рассматриваются правительством. Все это - слухи и преднамеренная провокация. Мы просим граждан тщательно проверять информацию и доверять только надежным источникам", - сказала Гаврилица.
С 24 февраля в Молдове введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней.
Власти Азербайджана утвердили план действий в рамках «Года города Шуша»
Алиев уволил главу ИВ Гейчайского района
МИД Азербайджана предостерегает Армению от распространения лжи и безосновательных обвинений
Власти ЕС включили в санкционные списки Пескова и еще 25 россиян
Toyota временно приостановит работу всех заводов в Японии 1 марта
ЦБ ввел мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам
Украину с начала военной операции покинули свыше 1,6 тыс. граждан Азербайджана
Российским клубам запрещено на неопределенное время выступать в соревнованиях ФИФА и УЕФА
МОК рекомендует спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам выступать в соревнованиях
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar продолжает поддерживать проект «Построй свое будущее!»
В Лениногорске в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида почтили память жертв трагедии
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров