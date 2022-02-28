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28.02.2022 23:30

Премьер Молдавии заявила о нейтралитете страны в ситуации с Украиной

Молдова всегда будет действовать "через призму нейтралитета", заявила на пресс-конференции в понедельник премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Отвечая на вопрос о возможности присоединения граждан Молдовы к украинскому "международному легиону", она сказала, что правительство этим не занимается.

"Мы - нейтральная страна. И всегда будем действовать через призму нейтралитета. Правительство в подобных действиях не участвует", - подчеркнула Гаврилица.

Она также заявила, что "ситуация в стране стабильная и находится под контролем, рисков для граждан нет".

"Информационное пространство заполоняют фейки. (. . .) Также сообщаем, что запасов лекарств более, чем достаточно и в ближайшие дни мы получим дополнительные лекарства и оборудование для беженцев. Правительство не намерено запрещать выезд мужчин из страны. Такого запрета не существует и подобные меры не рассматриваются правительством. Все это - слухи и преднамеренная провокация. Мы просим граждан тщательно проверять информацию и доверять только надежным источникам", - сказала Гаврилица.

С 24 февраля в Молдове введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕМЬЕР, НЕЙТРАЛИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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