Анкара намерена использовать конвенцию Монтрё с целью предотвратить ухудшение ситуации на Украине - Эрдоган

Турция планирует так использовать положения конвенции Монтрё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности на Украине, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтрё в отношении черноморских проливов таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса", - приводит его слова издание "Сабах".

Он отметил, что Анкара не желает поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине, и выразил уверенность, что Турция успешно преодолеет нынешнюю ситуацию между этими двумя странами.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.