ЦБ ввел мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам

ЦБ РФ вслед за запретом на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов ввел мораторий и на выплаты в их адрес.

В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с 28 февраля "приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам".

Предписание будет действовать полгода, если регулятор не отменит его раньше. Решение ЦБ принимал "в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках", сказано в документе.

Также ЦБ предписал приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам. Запрет не распространяется на операции по торговым счетам депо (субсчетам депо к клиринговому счету депо) на основании поручения или отчета клиринговой организации по итогам клиринга по сделкам, заключенным на биржевых торгах.

Фактически введенный предписанием ЦБ запрет на выплату иностранным инвесторам доходов по российским ценным бумагам замыкает круг решений, направленных на ограничение оттока капитала в условиях беспрецедентных санкций против РФ.

Сначала ЦБ исключил закрытие позиций зарубежными инвесторами, запретив брокерам исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Затем президентским указом был объявлен запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа (как позднее пояснил ЦБ, это касается только новых займов и не касается обслуживания уже имеющегося долга). Наконец, резидентам запретили переводить валюту на свои счета в иностранных банках и других организациях финрынка.

Параллельно российским экспортерам было предписано продавать 80% валютной выручки.