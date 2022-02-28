Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.895 RUR   0.0157 GBR   2.2687 TRY   0.1207

Цена на нефть

25.02 $/bbl +/- WTI 91.59 -1.22 Brent 97.93 -1.15

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.02.2022 22:37

ЦБ ввел мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам

ЦБ РФ вслед за запретом на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов ввел мораторий и на выплаты в их адрес.

В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с 28 февраля "приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам".

Предписание будет действовать полгода, если регулятор не отменит его раньше. Решение ЦБ принимал "в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках", сказано в документе.

Также ЦБ предписал приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам. Запрет не распространяется на операции по торговым счетам депо (субсчетам депо к клиринговому счету депо) на основании поручения или отчета клиринговой организации по итогам клиринга по сделкам, заключенным на биржевых торгах.

Фактически введенный предписанием ЦБ запрет на выплату иностранным инвесторам доходов по российским ценным бумагам замыкает круг решений, направленных на ограничение оттока капитала в условиях беспрецедентных санкций против РФ.

Сначала ЦБ исключил закрытие позиций зарубежными инвесторами, запретив брокерам исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Затем президентским указом был объявлен запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа (как позднее пояснил ЦБ, это касается только новых займов и не касается обслуживания уже имеющегося долга). Наконец, резидентам запретили переводить валюту на свои счета в иностранных банках и других организациях финрынка.

Параллельно российским экспортерам было предписано продавать 80% валютной выручки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕРЕЗИДЕНТЫ, ДОХОДЫ, ЗАМОРОЗКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]