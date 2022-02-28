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Дальнее зарубежье 28.02.2022 22:40

Посольство Франции в Украине продолжит работу во Львове

МИД Франции принял решение о переводе сотрудников французского посольства в Украине из Киева во Львов, сообщил в понедельник в эфире телеканала BFMTV глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

"Ввиду рисков и угроз столице (Украины - ИФ) посольство переведено во Львов", - сказал дипломат, отметив, что "угрозы были достаточно серьезными для того, чтобы переместить (дипучреждение - ИФ)".

"Посол остается на Украине для того, чтобы оказывать поддержку нашим гражданам", - подчеркнул Ле Дриан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВО, ПЕРЕЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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