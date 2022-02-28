Посольство Франции в Украине продолжит работу во Львове

МИД Франции принял решение о переводе сотрудников французского посольства в Украине из Киева во Львов, сообщил в понедельник в эфире телеканала BFMTV глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

"Ввиду рисков и угроз столице (Украины - ИФ) посольство переведено во Львов", - сказал дипломат, отметив, что "угрозы были достаточно серьезными для того, чтобы переместить (дипучреждение - ИФ)".

"Посол остается на Украине для того, чтобы оказывать поддержку нашим гражданам", - подчеркнул Ле Дриан.