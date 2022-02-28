Власти ЕС включили в санкционные списки Пескова и еще 25 россиян

Евросоюз в понедельник ввёл санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщается в Официальном журнале ЕС.
Всего санкции ввели в отношении 26 россиян. Под санкции, в частности, попали основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть"" Игорь Сечин и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.
Согласно документу, помимо этого в санкционных списках - АО "СОГАЗ".
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