Власти ЕС включили в санкционные списки Пескова и еще 25 россиян

Евросоюз в понедельник ввёл санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Всего санкции ввели в отношении 26 россиян. Под санкции, в частности, попали основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть"" Игорь Сечин и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

Согласно документу, помимо этого в санкционных списках - АО "СОГАЗ".