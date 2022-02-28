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Регион 28.02.2022 23:37

Турция предупредила другие страны о закрытии Черноморских проливов для военных кораблей

Турция довела до сведения прочих стран то, что в данный момент не будет пропускать военные корабли через Черноморские проливы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Министр отметил, что Турция по-прежнему будет исполнять положения Конвенции Монтрё.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует так использовать положения Конвенции Монтрё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности на Украине.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

При этом при участии Турции в войне или если Турция посчитает, что ей грозит война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, ПРОЛИВЫ, ЗАКРЫТИЕ


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