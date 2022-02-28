США предписали 12 сотрудникам миссии РФ при ООН покинуть страну до 7 марта

12 сотрудникам миссии РФ при ООН предписано до 7 марта покинуть США, заявил в понедельник постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.
"Я только что получил информацию, что американские власти предприняли очередные враждебные действия против российской миссии в ООН, грубо нарушив свои обязательства, как страны, где располагается штаб-квартира ООН. Нам заявлено, что 12 человек из персонала российской дипмиссии были объявлены персонами нон-грата, и они должны покинуть Штаты до 7 марта", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Он отметил, что речь идёт о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.
"Только что США посетили российскую миссию и передали нам ноту, которая предписывает выполнить это требование", - сказал Небензя.
Он напомнил, что российская сторона обсуждала с генсеком ООН вопрос арбитража принимающей стороны, "которая грубо нарушает свои обязательства принимающей стороны".
"Пока ничего не сделано по этому вопросу, но мне кажется, что время уже пришло", - подчеркнул Небензя.
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