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Регион 28.02.2022 23:52

ЕС не ждет от Грузии мер, которые поставят ее под угрозу - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что от Грузии в связи с событиями на Украине и санкциями в отношении РФ со стороны Евросоюза никто не ждет таких мер, которые могут поставить под угрозу страну.

"От нас никто не ждет каких-то таких мер, которые поставят эту страну под угрозу, но от нас все ждут солидарности (в отношении Украины)", - заявила Зурабишвили в понедельник в видеообращении из Парижа, где она находится с визитом.

По ее словам, в то время, когда вся Европа едина, и Грузия должна стать частью этого единства.

Зурабишвили сообщила, что во вторник из Парижа направится в Брюссель.

Она отметила, что совершает визиты в Париж и Брюссель, чтобы выразить грузинскую солидарность в отношении Украины.

"Сегодня открывается новое окно, где европейцы готовы по-другому рассмотреть будущее Украины, Грузии и Молдовы", - заявила грузинский президент.

Ранее в понедельник Зурабишвили в своем твиттере сообщила, что встретилась с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, УКРАИНА


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