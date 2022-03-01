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Социум 01.03.2022 00:05

Украину с начала военной операции покинули свыше 1,6 тыс. граждан Азербайджана

Украину с начала военной операции покинули наземным путем 1627 граждан Азербайджана.

По данным МИД Азербайджана, из них 950 человек перешли на территорию Молдовы, 447 - Польши, 200 - Румынии, 17 - Венгрии и 13 - Словакии.

Р.Ахмедов

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Тэги: УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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