Украину с начала военной операции покинули свыше 1,6 тыс. граждан Азербайджана

Украину с начала военной операции покинули наземным путем 1627 граждан Азербайджана. По данным МИД Азербайджана, из них 950 человек перешли на территорию Молдовы, 447 - Польши, 200 - Румынии, 17 - Венгрии и 13 - Словакии. Р.Ахмедов

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