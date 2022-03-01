Украину с начала военной операции покинули свыше 1,6 тыс. граждан Азербайджана

Украину с начала военной операции покинули наземным путем 1627 граждан Азербайджана.
По данным МИД Азербайджана, из них 950 человек перешли на территорию Молдовы, 447 - Польши, 200 - Румынии, 17 - Венгрии и 13 - Словакии.
Р.Ахмедов
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