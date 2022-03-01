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Дальнее зарубежье 01.03.2022 00:17

Небензя уверен, что ответ на высылку сотрудников миссии РФ при ООН обязательно будет

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что уверен в ответе российской стороны на высылку из США 12 сотрудников миссии России при ООН.

"Я уверен, что ответ будет обязательно, потому что это стандартная дипломатическая практика", - сказал Небензя на пресс-конференции в ООН, которая транслировалась в переводе с английского на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что этим шагом "США грубо нарушают свои обязательства страны, которая принимает штаб-квартиру ООН".

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Тэги: РОССИЯ, США, ВЫСЫЛКА, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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