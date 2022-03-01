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Австралия выделит $50 млн на поддержку обороны Украины и $25 млн на гуманитарную помощь

Австралия направит $50 млн на поддержку обороны Украины и $25 млн на гуманитарную помощь, сообщает CNN.

"Мы выделим $50 млн на поддержку обороны Украины, летальную и нелетальную поддержку. (...) Мы говорим о ракетах, мы говорим о боеприпасах", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции.

По его словам, еще $25 млн пойдут на гуманитарную поддержку и помощь международным организациям в удовлетворении потребностей людей на Украине.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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