Австралия выделит $50 млн на поддержку обороны Украины и $25 млн на гуманитарную помощь

Австралия направит $50 млн на поддержку обороны Украины и $25 млн на гуманитарную помощь, сообщает CNN.

"Мы выделим $50 млн на поддержку обороны Украины, летальную и нелетальную поддержку. (...) Мы говорим о ракетах, мы говорим о боеприпасах", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции.

По его словам, еще $25 млн пойдут на гуманитарную поддержку и помощь международным организациям в удовлетворении потребностей людей на Украине.