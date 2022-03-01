Ericsson приостанавливает поставки клиентам в РФ, анализирует введенные санкции

Ericsson приостанавливает поставки клиентам в России, изучает введенные санкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ericsson срочно анализирует введенные санкции. Компания решила приостановить все поставки клиентам в России, пока мы проводим анализ", - говорится в сообщении.

"Пока рано говорить о том, как на Ericsson могут повлиять экономические санкции в отношении России, и мы воздерживаемся от дальнейших комментариев по этому поводу", - добавили в пресс-службе.