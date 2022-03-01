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Дальнее зарубежье 01.03.2022 10:05

Ericsson приостанавливает поставки клиентам в РФ, анализирует введенные санкции

Ericsson приостанавливает поставки клиентам в России, изучает введенные санкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ericsson срочно анализирует введенные санкции. Компания решила приостановить все поставки клиентам в России, пока мы проводим анализ", - говорится в сообщении.

"Пока рано говорить о том, как на Ericsson могут повлиять экономические санкции в отношении России, и мы воздерживаемся от дальнейших комментариев по этому поводу", - добавили в пресс-службе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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