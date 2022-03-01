Джонсон заявил коллегам по G7, что выступает за наращивание давления на РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с главами остальных стран G7 и другими мировыми лидерами призвал продолжить давление на Россию посредством санкций, отметил необходимость помощи Украине, говорится в заявлении правительства Великобритании.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость стран продолжить поддерживать правительство Украины, в том числе поставляя оборонительное вооружение. Он также отметил необходимость международной реакции на возникающий гуманитарный кризис", - говорится в заявлении правительства.

Также отмечается, что Джонсон подчеркнул необходимость оказания давления на РФ, в том числе через дальнейшие ограничения на использование системы SWIFT, а также "санкциями и торговыми ограничениями".