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Финансы 01.03.2022 09:35

Сбербанк резко повысил ставки по ипотеке, на готовое и строящееся жилье они выросли до 18,6% с 11,3%

Сбербанк вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ вновь повысил ставки по ипотеке, рост составил 7,3 процентного пункта (п.п.), следует из материалов банка.

Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее - от 11,3%).

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Сбербанк напомнил, что клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками, отмечает банк.

"С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ", - говорится в сообщении кредитной организации. Банк подчеркивает, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.

ЦБ РФ с 28 февраля резко повысил ключевую ставку - до 20% с 9,5% годовых.

Вслед за этим ряд банков заявили о намерении пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам, некоторые банки это уже сделали. Так, Сбербанк с 1 марта существенно повысил ставки по рублевым депозитам, ввел новые вклады в долларах США и евро. Максимальная доходность по рублевому депозиту "СберВклад прайм" (с учетом всех подписок и капитализации процентов) составляет 18% годовых.

Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке с 18 февраля 2022 года (по основным программам на 1 п.п.), до этого - с 1 февраля 2022 года (тоже на 1 п.п.).

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