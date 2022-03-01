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СНГ 01.03.2022 09:40

Зеленский планирует определиться по второму раунду переговоров с РФ

Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в понедельник.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты - чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.

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