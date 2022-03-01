Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.895 RUR   0.0157 GBR   2.2687 TRY   0.1207

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 95.72 +4.13 Brent 100.99 +3.06

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 01.03.2022 09:43

Байден обсудил с союзниками поддержание стабильности мировой экономики в условиях санкций против РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе онлайн-конференции с союзниками говорил об обеспечении стабильности мировой экономики, включая энергетику, на фоне новых санкций против РФ, говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсуждали скоординированные усилия с целью создать серьезные издержки и последствия для России с целью привлечь ее к ответственности (из-за ситуации с Украиной - ИФ), при этом ведя работу над поддержанием мировой экономической стабильности, в том числе в отношении цен на энергоносители", - отмечается в документе.

Согласно документу, Байден вел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, премьером Японии Фумио Кисидой, президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

28 февраля Джонсон призвал продолжить давление на Россию посредством санкций. Джонсон пояснял, что речь идет о дальнейших ограничениях на использование системы SWIFT, а также о "санкциях и торговых ограничениях".

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]