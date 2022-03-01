Байден обсудил с союзниками поддержание стабильности мировой экономики в условиях санкций против РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе онлайн-конференции с союзниками говорил об обеспечении стабильности мировой экономики, включая энергетику, на фоне новых санкций против РФ, говорится в заявлении Белого дома.
"Они обсуждали скоординированные усилия с целью создать серьезные издержки и последствия для России с целью привлечь ее к ответственности (из-за ситуации с Украиной - ИФ), при этом ведя работу над поддержанием мировой экономической стабильности, в том числе в отношении цен на энергоносители", - отмечается в документе.
Согласно документу, Байден вел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, премьером Японии Фумио Кисидой, президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
28 февраля Джонсон призвал продолжить давление на Россию посредством санкций. Джонсон пояснял, что речь идет о дальнейших ограничениях на использование системы SWIFT, а также о "санкциях и торговых ограничениях".
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.
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