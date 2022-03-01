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Дальнее зарубежье 01.03.2022 09:50

Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны украинского конфликта к сдержанности и подчеркнул, что он может быть урегулирован путем диалога.

"Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, это является решающим способом урегулирования проблемы", - подчеркнул дипломат на заседании СБ ООН.

Он отметил, что мировое сообщество должно содействовать созданию благоприятных внешних условий для политического урегулирования и избегать обострения напряженности.

По его словам, любые действия СБ ООН "должны способствовать выполнению конструктивной роли, а не приводить к дальнейшей эскалации".

Одновременно Чжан Цзюнь сказал, что в настоящее время крайне важно всемерно избегать жертв среди мирного населения и предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис на Украине.

"По нашему мнению, Организация Объединенных Наций и международное сообщество должны оказывать гуманитарную помощь в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности, изложенными в резолюции 46/182 Генеральной ассамблеи, и избегать ее политизации", - подчеркнул китайский постпред.

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