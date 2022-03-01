В Казахстане переименуют правящую партию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о переименовании партии "Nur Otan" в "Аманат".
"В переводе слово "аманат" означает "завет предков", "наказ будущим поколениям", "аманат" - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа", - сказал Токаев во вторник на внеочередном съезде партии.
Ранее на съезде спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию власти "Nur Otan" в "Аманат".
"Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии. Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название "Аманат" как дань уважения нашим предкам. Предлагаем переименовать партию в "Аманат" на сегодняшнем съезде", - сказал Кошанов.
"Nur Otan" ("Нур Отан", в переводе "Свет отечества") - крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева как партия "Отан".
В конце января этого года партию Nur Otan, лидером которой со дня ее основания являлся Назарбаев, возглавил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В ходе внеочередного съезда Nur Otan во вторник в состав политсовета партии власти вошли премьер Казахстана Алихан Смаилов и руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу. Также в состав политсовета были включены ректор медуниверситета "Астана" Камалжан Надыров, общественник Максим Рожин.
Из политсовета были исключены бывший спикер мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, а также гендиректор Павлодарского нефтехимического завода Оспанбек Алсеитов, которого подозревают в растрате.
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