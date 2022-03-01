Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 март сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 март ЦБА установил на уровне 1,9039 манат/1EUR (28 февраля - 1,895 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 март установил на уровне 0,0163 манат/1RUB (28 февраля - 0,0157 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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