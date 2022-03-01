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Макроэкономика 01.03.2022 09:52

Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 март сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 март ЦБА установил на уровне 1,9039 манат/1EUR (28 февраля - 1,895 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 март установил на уровне 0,0163 манат/1RUB (28 февраля - 0,0157 манат/1RUB).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, КУРС, МАНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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