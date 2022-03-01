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ТЭК 01.03.2022 10:06

Транзитная заявка Газпрома через Украину во вторник остается на максимуме, в Европе упала выработка ВИЭ

Загрузка украинского транзитного коридора во вторник остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен от введения санкций в отношении России. Цена газа на хабе TTF на вторник - $1141 за тысячу кубометров.

Текущая номинация на 1 марта составляет 109,3 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Окончательная заявка на понедельник была 105,8 млн куб. м.

После задействования забронированных по долгосрочному договору мощностей украинского коридора наступает очередь проходящего через Белоруссию и Польшу в Германию газопровода "Ямал-Европа". Его прямые мощности (впервые с декабря прошлого года) были забронированы на конец газовых суток 25 февраля, а также на следующие ночи.

На ночь с пятницы на субботу "Газпром" бронировал 17% мощностей магистрали, с субботы на воскресенье - 45%, а с воскресенья на понедельник - 10%, с понедельника на вторник - 29%, свидетельствуют данные внутридневного аукциона бронирования на платформе GSA Platform. На полный новый день 1 марта мощности газопровода в прямом направлении не бронировались.

Причина такого необычного поведения заявок может быть в перемене погоды. После нескольких недель облачности, дождей и сильного ветра сейчас в Европе установилась ясная погода. Отсутствие облаков приводит к более сильному выхолаживанию воздушных масс и по ночам температура регулярно опускается ниже нуля.

Из-за перемены погоды значительно сократилась сила ветра, а значит, и выработка электроэнергии за счет ветряных электростанций. Ветряки обеспечили 14% баланса энергосистемы ЕС 28 февраля, тогда как на прошлой неделе (с 21 по 27 февраля) средний уровень был 22% с максимумом до 29%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

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