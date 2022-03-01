Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 436,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 436 млн 989 тыс. 913, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 956 тыс. 429 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 45 тыс. 43 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 950 тыс. 497.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия. По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 млн 931 тыс. 45, а число умерших от последствий заражения вирусом - 514 тыс. 54.

Университет Хопкинса на 09:00 мск данные по Индии не обновил.

По информации университета, на третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 796 тыс. 571 человек, из них скончались 649 тыс. 676.

По данным Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 766,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 918 человек, Индии - 367, Бразилии - 3 тыс. 20.