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СНГ 01.03.2022 10:13

Токаев призвал Украину и Россию к переговорам, предложив посредничество Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и РФ достичь согласия за столом переговоров.

"Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры", - сказал Токаев, выступая во вторник на съезде партии власти Nur Otan в столице Казахстана.

Он заявил, что Казахстан готов быть посредником в переговорах РФ и Украины, если это понадобится.

"Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся", - сказал Токаев.

По его мнению, минские договоренности остались на бумаге и это привело к военным действиям на Украине.

"Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению", - сказал Токаев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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