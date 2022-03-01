Токаев призвал Украину и Россию к переговорам, предложив посредничество Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и РФ достичь согласия за столом переговоров.
"Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры", - сказал Токаев, выступая во вторник на съезде партии власти Nur Otan в столице Казахстана.
Он заявил, что Казахстан готов быть посредником в переговорах РФ и Украины, если это понадобится.
"Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся", - сказал Токаев.
По его мнению, минские договоренности остались на бумаге и это привело к военным действиям на Украине.
"Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению", - сказал Токаев.
Подразделения ВС Азербайджана нейтрализовали ДРГ условного противника
Власти Азербайджана утвердили план действий в рамках «Года города Шуша»
Транзитная заявка Газпрома через Украину во вторник остается на максимуме, в Европе упала выработка ВИЭ
Манат подешевел к евро и к рублю
Байден обсудил с союзниками поддержание стабильности мировой экономики в условиях санкций против РФ - Белый дом
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 436,9 млн
Американские компании Walt Disney и Warner Bros. приостанавливают показы своих фильмов в кинотеатрах России
Международная федерация хоккея приостановила участие российских и белорусских сборных и клубов в своих соревнованиях из-за событий на Украине - релиз
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
Nar продолжает поддерживать проект «Построй свое будущее!»
В Лениногорске в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида почтили память жертв трагедии
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров