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Бизнес и законодательство 01.03.2022 16:52

Novxani Parki снизил уставной капитал до 4,8 млн манатов

Жилищно-строительная компания MTK «Novxani Parki» объявила о снижении уставного капитала.

В объявлении компании отмечается, что уставной капитал снижается до 4 млн 800,5 тыс. манатов.

При этом компания не указывает сумму уставного капитала, который был ранее и причины снижения уставного капитала.

Б.Рустамбеков

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Тэги: NOVXANI, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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