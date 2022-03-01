Novxani Parki снизил уставной капитал до 4,8 млн манатов

Жилищно-строительная компания MTK «Novxani Parki» объявила о снижении уставного капитала.
В объявлении компании отмечается, что уставной капитал снижается до 4 млн 800,5 тыс. манатов.
При этом компания не указывает сумму уставного капитала, который был ранее и причины снижения уставного капитала.
Б.Рустамбеков
Баку и Бухарест обсудили вопросы экономического взаимодействия и расширения договорно-правовой базы
Алиев утвердил соглашения о сотрудничестве с Турцией в сфере добывающей промышленности и рыболовства
Здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове не пострадало в результате ракетного удара по городу
В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19
Из Харькова в Польшу эвакуируют 500 граждан Азербайджана – Консульство
Россия лишилась права проведения ЧМ-2022 по волейболу среди мужских команд
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Украина верит в дипломатию, но выполнять ультиматумы не будет - глава МИД
В ООН оценивают число вынужденных переселенцев внутри Украины в 1 млн
Единого мнения о заявке Украины на вступление в ЕС нет, оценку должна дать Еврокомиссия - Мишель
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
Эльдар Гаджиев встретился с членами Caspian Energy Club
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров