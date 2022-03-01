Novxani Parki снизил уставной капитал до 4,8 млн манатов

Жилищно-строительная компания MTK «Novxani Parki» объявила о снижении уставного капитала. В объявлении компании отмечается, что уставной капитал снижается до 4 млн 800,5 тыс. манатов. При этом компания не указывает сумму уставного капитала, который был ранее и причины снижения уставного капитала. Б.Рустамбеков

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