Министры обороны России и Турции обсудили Украину

Ситуация на Украине обсуждалась в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"1 марта 2022 г. состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Украине. Также руководители военных ведомств обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.