Небанковская кредитная организация (НБКО) «Finca Azerbaycan» планирует размещение облигаций на 3 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой планируется размещение, эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов.
Срок обращения облигаций – 24 месяца, доходность – 12,5% годовых (выплата процентов будет осуществляться раз в квартал).
Finca Azerbaycan зарегистрирована в ноябре 1999 года и осуществляет операции на рынке ритейла и микрокредитования. Уставный капитал организации равен 3 млн 756,572 тыс. манатов, ее единственным учредителем является «Finca Microfinance Cooperatief U.A.» (Нидерланды). Активы НБКО по состоянию на конец 2020 года оцениваются в 26,2 млн манатов, капитал – 15,5 млн манатов. Доналоговая прибыль НБКО по итогам 2020 года составила 734 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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