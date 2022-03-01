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Финансы 01.03.2022 17:06

ЕБРР лишит РФ доступа к своим ресурсам

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил предложения менеджмента, закрыв России и Беларуси доступ к ресурсам ЕБРР в качестве ответа на их действия в Украине, говорится в сообщении международной финансовой организации.

Решение, которое носит бессрочный характер, предстоит утвердить совету управляющих ЕБРР.

Параллельно ЕБРР, в кооперации с партнерами, рассматривает возможность предоставления экстренного пакета финансирования для региона, включая поддержку ликвидностью как государственного, так и частного сектора. В том числе речь идет о муниципалитетах, столкнувшихся с притоком беженцев после начала военной операции. "Это будет осязаемым символом поддержки Украине и другим странам операций ЕБРР, вовлеченным в кризис", - говорится в сообщении.

ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года, а в Беларуси - с 2020 года.

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