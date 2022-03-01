Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти 400 украинских танков

Минобороны России заявило, что с начала операции в Украине поражено 135 объектов военной инфраструктуры Украины, ликвидировано почти 400 танков.

"Всего Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.