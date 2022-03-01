Минобороны РФ: выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован

Российские военные сообщили, что со вторника выход подразделений вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован. "С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге. По его словам, силы "Донецкой народной республики" вышли на границу Донецкой области, соединившись с частями российской армии, действующими на побережье Азовского моря.

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