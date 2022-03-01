ЕС выделит 500 млн евро, чтобы справиться с гуманитарными последствиями войны с РФ против Украины

ЕС выделит 500 млн евро, чтобы справиться с гуманитарными последствиями войны РФ против Украины, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наш союз впервые использует европейский бюджет для закупки и поставки военного оборудования для страны, на которую совершено нападение. 500 млн евро для европейского механизма мира, чтобы поддержать оборону Украины. Мы теперь также будем соответствовать этому (выделив - ИФ) по крайней мере 500 млн евро из бюджета ЕС, чтобы справиться с гуманитарными последствиями этой трагической войны и в стране, и для беженцев", - сказала фон дер Ляйен на срочных дебатах Европейского парламента, посвященных вторжению России в Украину, в Брюсселе во вторник.

Она отметила, что ЕС предлагает активизировать механизм временной защиты, чтобы обеспечить для беженцев из Украины безопасным статусом и доступом в школы, к медицинскому обеспечению и работе.

"Они заслуживают этого. Мы должны сделать это сейчас. И мы знаем, что это только начало. Больше украинцев будут нуждаться в нашей защите и солидарности, мы есть и будем поддерживать их", - заверила фон дер Ляйен.