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СНГ 01.03.2022 17:12

Единого мнения о заявке Украины на вступление в ЕС нет, оценку должна дать Еврокомиссия - Мишель

В ЕС будут рассматривать заявку Украины о вступлении в этот политический блок, единого мнения у стран-участниц нет, заявил во вторник в Европарламенте глава Евросовета Шарль Мишель.

"Совет ЕС должен будет серьезно рассмотреть заявку Украины о вступлении в ЕС", - сказал он.

Мишель отметил, что сначала со своей оценкой должна выступить Еврокомиссия. Также он добавил, что единого мнения между европейскими странами относительно вступления Украины в ЕС сейчас нет.

"Это будет трудно, мы знаем, что в Европе есть разные мнения на этот счет, и Европейская комиссия будет давать оценку, на основании которой Совет ЕС примет на себя ответственность", - заявил глава Евросовета.

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