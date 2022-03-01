Президент Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о принятии новых санкции против РФ из-за событий на Украине.

"Не сомневайтесь: мы заморозим другие активы так же. Их яхты, модные автомобили или роскошное имущество. Мы заморозим все это вместе", - сказала фон дер Ляйен во вторник на срочных дебатах Европарламента по украинскому вопросу.