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СНГ 01.03.2022 17:28

В ООН оценивают число вынужденных переселенцев внутри Украины в 1 млн

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что около 1 млн человек оказались вынужденно переселенными лицами на Украине, передают во вторник европейские СМИ.

"Много внимания обращено на тех, кто уезжает в соседние страны, но важно помнить о большом числе людей, которых затронула ситуация и которые остаются на Украине", - сказала представитель УВКБ ООН по Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

"У нас по-прежнему нет проверенных цифр, касающихся числа перемещенных внутри Украины, но мы оцениваем, что это около 1 млн человек, которые покинули свои дома и остались внутри страны", - отметила она, выступая в Стокгольме.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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