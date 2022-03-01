В ООН оценивают число вынужденных переселенцев внутри Украины в 1 млн

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что около 1 млн человек оказались вынужденно переселенными лицами на Украине, передают во вторник европейские СМИ.

"Много внимания обращено на тех, кто уезжает в соседние страны, но важно помнить о большом числе людей, которых затронула ситуация и которые остаются на Украине", - сказала представитель УВКБ ООН по Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

"У нас по-прежнему нет проверенных цифр, касающихся числа перемещенных внутри Украины, но мы оцениваем, что это около 1 млн человек, которые покинули свои дома и остались внутри страны", - отметила она, выступая в Стокгольме.