Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9039 RUR   0.0163 GBR   2.2801 TRY   0.1229

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 95.72 +4.13 Brent 100.99 +3.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 01.03.2022 17:36

Баку и Бухарест обсудили вопросы экономического взаимодействия и расширения договорно-правовой базы

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель совместной азербайджано-румынской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сахиль Бабаев во вторник встретился в Баку с министром энергетики Румынии Вирджилом Попеску.

«Бабаев и Попеску отметили, что стороны до сих пор подписали более 60 документов о сотрудничестве, а также обсудили проекты новых документов», - отмечается в сообщении Минтруда.

Министры также подчеркнули наличие потенциала для двустороннего сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты.

Бабаев отметил, что Баку и Бухарест обладают значительным потенциалом для расширения торговых связей.

Попеску, в свою очередь, заметил, что между сторонами налажен активный политический диалог, расширяется экономическое взаимодействие.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РУМЫНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]