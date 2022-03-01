Баку и Бухарест обсудили вопросы экономического взаимодействия и расширения договорно-правовой базы

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель совместной азербайджано-румынской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сахиль Бабаев во вторник встретился в Баку с министром энергетики Румынии Вирджилом Попеску.
«Бабаев и Попеску отметили, что стороны до сих пор подписали более 60 документов о сотрудничестве, а также обсудили проекты новых документов», - отмечается в сообщении Минтруда.
Министры также подчеркнули наличие потенциала для двустороннего сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты.
Бабаев отметил, что Баку и Бухарест обладают значительным потенциалом для расширения торговых связей.
Попеску, в свою очередь, заметил, что между сторонами налажен активный политический диалог, расширяется экономическое взаимодействие.
Э.Шафиев
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