Баку и Бухарест обсудили вопросы экономического взаимодействия и расширения договорно-правовой базы

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель совместной азербайджано-румынской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сахиль Бабаев во вторник встретился в Баку с министром энергетики Румынии Вирджилом Попеску.

«Бабаев и Попеску отметили, что стороны до сих пор подписали более 60 документов о сотрудничестве, а также обсудили проекты новых документов», - отмечается в сообщении Минтруда.

Министры также подчеркнули наличие потенциала для двустороннего сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты.

Бабаев отметил, что Баку и Бухарест обладают значительным потенциалом для расширения торговых связей.

Попеску, в свою очередь, заметил, что между сторонами налажен активный политический диалог, расширяется экономическое взаимодействие.

Э.Шафиев