Рубль днем существенно ускорил падение к доллару и евро

Доллар и евро усилили темпы роста и почти вернулись к максимальным отметкам дня на "Московской бирже" во вторник днем; рубль ускорил темпы падения к бивалютной корзине на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации на территории Украины.

Курс доллара США составил 100,48 руб./$1 в 17:21, что на 5,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 111,75 руб./EUR1, подорожав на 5,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,81 рубля - до 105,55 рубля.