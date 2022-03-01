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Финансы 01.03.2022 17:43

Рубль днем существенно ускорил падение к доллару и евро

Доллар и евро усилили темпы роста и почти вернулись к максимальным отметкам дня на "Московской бирже" во вторник днем; рубль ускорил темпы падения к бивалютной корзине на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации на территории Украины.

Курс доллара США составил 100,48 руб./$1 в 17:21, что на 5,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 111,75 руб./EUR1, подорожав на 5,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,81 рубля - до 105,55 рубля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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