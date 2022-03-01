Бизнесмены Калужской области РФ планируют деловую миссию в Азербайджан

Деловые круги Калужской области РФ планируют совершить бизнес миссию в Азербайджан в марте текущего года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Торгпредстве РФ в Азербайджане.
«Руководитель Центра поддержки экспорта Калужской области Людмила Дмитриева сообщила, что шесть товаропроизводителей Калужской области – в том числе и участники проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом» – планируют очную бизнес-миссию в Азербайджан во второй декаде марта 2022 года. Торгпредство окажет предприятиям региона в проведении В2В переговоров и посещении азербайджанских партнеров», - отмечается в информации.
Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов рассказал калужским предпринимателям о перспективных направлениях сотрудничества России с Азербайджаном, а также о барьерах на пути продвижения российской продукции на азербайджанский рынок.
Х.Насирзаде
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