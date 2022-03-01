Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9039 RUR   0.0163 GBR   2.2801 TRY   0.1229

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 95.72 +4.13 Brent 100.99 +3.06

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 01.03.2022 17:43

Бизнесмены Калужской области РФ планируют деловую миссию в Азербайджан

Деловые круги Калужской области РФ планируют совершить бизнес миссию в Азербайджан в марте текущего года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Торгпредстве РФ в Азербайджане.

«Руководитель Центра поддержки экспорта Калужской области Людмила Дмитриева сообщила, что шесть товаропроизводителей Калужской области – в том числе и участники проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом» – планируют очную бизнес-миссию в Азербайджан во второй декаде марта 2022 года. Торгпредство окажет предприятиям региона в проведении В2В переговоров и посещении азербайджанских партнеров», - отмечается в информации.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов рассказал калужским предпринимателям о перспективных направлениях сотрудничества России с Азербайджаном, а также о барьерах на пути продвижения российской продукции на азербайджанский рынок.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЛУГА, БИЗНЕС, МИССИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]