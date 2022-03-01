Украина верит в дипломатию, но выполнять ультиматумы не будет - глава МИД

Украинская делегация определится со своей позицией, и в случае необходимости, будет готовиться к новой встрече с российской делегацией, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции, президент полностью проинформирован до самых мелких деталей, о разговоре, который произошел вчера. Мы определимся со своей позицией, и тогда уже будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече. Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию и мы готовы к дипломатическому решению этого конфликта", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах украинская делегация не поедет на переговоры, если РФ на них планирует объявлять свои ультиматумы.

"Переговоры - это переговоры, и мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы (...) мы не будем", - сказал Кулеба.