Украина верит в дипломатию, но выполнять ультиматумы не будет - глава МИД

Украинская делегация определится со своей позицией, и в случае необходимости, будет готовиться к новой встрече с российской делегацией, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции, президент полностью проинформирован до самых мелких деталей, о разговоре, который произошел вчера. Мы определимся со своей позицией, и тогда уже будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече. Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию и мы готовы к дипломатическому решению этого конфликта", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.
Министр подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах украинская делегация не поедет на переговоры, если РФ на них планирует объявлять свои ультиматумы.
"Переговоры - это переговоры, и мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы (...) мы не будем", - сказал Кулеба.
Баку и Бухарест обсудили вопросы экономического взаимодействия и расширения договорно-правовой базы
Алиев утвердил соглашения о сотрудничестве с Турцией в сфере добывающей промышленности и рыболовства
Здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове не пострадало в результате ракетного удара по городу
Добыча конденсата в РФ в январе 2022г выросла на 4% к 2021г и на 2% к декабрю
Британская Jaguar Land Rover приостанавливает импорт автомобилей в РФ
В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19
Из Харькова в Польшу эвакуируют 500 граждан Азербайджана – Консульство
Россия лишилась права проведения ЧМ-2022 по волейболу среди мужских команд
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
Эльдар Гаджиев встретился с членами Caspian Energy Club
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров