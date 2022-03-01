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Туризм 01.03.2022 21:56

Туроператоры советуют туристам не отправляться за границу без наличных денег

Туроператоры советуют российским туристам, планирующим поездки за рубеж, не отправляться в путешествие без наличных денег, так как санкции против российских банков могут лишить их возможности использовать в других странах кредитные карты.

"Мы видим все больше сообщений туристов, что блокировка карт банков, попавших под санкции ЕС, лишила многих возможностей оплаты товаров и услуг за рубежом. С высокой вероятностью можно говорить о том, что прежнего удобства зарубежных путешествий россиян с банковскими картами уже не будет. Советуем туристам, которые в ближайшие дни собираются путешествовать за границу, иметь определенный запас наличных", - говорится в сообщении на сайте АТОР.

Во вторник стало известно, что три клиники тайского острова Пхукет отказались от приема страховых полисов российских туристов. Эта мера связана с опасениями, что клиники не получат оплату по страховке в случае проблем у попавших под санкции банков. В этих медицинских центрах получить лечение теперь можно будет только за наличный расчет.

Туроператоры советуют туристам иметь в поездке и наличные средства, и банковские карты, выпущенные банками, не попавшими под санкциями. "Сумма в наличных должна быть такой, чтобы в экстренном случае можно было заплатить за ночевку в отеле, купить продукты или оплатить посещение врача. В идеале ее должно хватать и на покупку новых обратных", - говорит один из экспертов.

В то же время, в туроператорских компаниях отмечают, что появление большего объема наличных средств у туристов может стать поводом для усиления таможенных проверок.

"Велика вероятность, что таможенные службы активизируются на предмет проверки объемов вывозимой валюты при пересечении границы. Туроператоры советуют турагентам предупреждать туристов о возможных рисках при вывозе валюты за рубеж и при необходимости - заполнять таможенную декларацию", - подчеркивают в АТОР.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, НАЛИЧНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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