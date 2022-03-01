Германия предостерегает туристов от поездок в Россию

МИД Германии во вторник выпустил предупреждение для своих граждан, министерство просит воздержаться от поездок в Россию.

"От туристических поездок в Российскую Федерацию и тех, которые не экстренно необходимы, в настоящее время следует воздержаться", - говорится в информационном бюллетене министерства.

Министерство сообщило также, что использование иностранных банковских карт в России в настоящее время возможно только в ограниченном режиме.

Отмечается, что ряд аэропортов на юге России будут временно закрыты.

Министерство рекомендует соотносить цель поездки с риском и в случае, если нужно обязательно посетить Россию, внести свое имя в списки МИД ФРГ.