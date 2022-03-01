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Дальнее зарубежье 01.03.2022 21:35

Германия предостерегает туристов от поездок в Россию

МИД Германии во вторник выпустил предупреждение для своих граждан, министерство просит воздержаться от поездок в Россию.

"От туристических поездок в Российскую Федерацию и тех, которые не экстренно необходимы, в настоящее время следует воздержаться", - говорится в информационном бюллетене министерства.

Министерство сообщило также, что использование иностранных банковских карт в России в настоящее время возможно только в ограниченном режиме.

Отмечается, что ряд аэропортов на юге России будут временно закрыты.

Министерство рекомендует соотносить цель поездки с риском и в случае, если нужно обязательно посетить Россию, внести свое имя в списки МИД ФРГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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