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Регион 01.03.2022 20:55

Глава МИД Украины просит у Польши, Франции и Германии больше оружия и финансовой помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал глав МИД Польши, Франции и Германии усилить санкционное давление на Россию, предоставить Киеву больше оружия, финансовой и гуманитарной помощи.

"Встретился онлайн с министрами иностранных дел Веймарского треугольника - Польши, Франции и Германии. Я призвал усилить санкционное давление на Россию (...) и предоставить Украине больше оружия, финансовой и гуманитарной помощи", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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