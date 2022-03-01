Борис Джонсон не считает реализуемой идею приостановки членства РФ в СБ ООН

Британский премьер Борис Джонсон считает приостановку членства РФ в СБ ООН сложной задачей, учитывая специфику этой организации.
"В рамках структур ООН действительно тяжело вносить какие-либо изменения без голосования... У России есть право вето в Совете безопасности. Мы не можем изменить правила без согласия России", - сказал Джонсон во вторник в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Эстонии Кайей Каллас.
Джонсон отвечал на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать идею о приостановке членства РФ в СБ ООН в связи с событиями на Украине.
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