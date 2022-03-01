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Дальнее зарубежье 01.03.2022 21:14

Борис Джонсон не считает реализуемой идею приостановки членства РФ в СБ ООН

Британский премьер Борис Джонсон считает приостановку членства РФ в СБ ООН сложной задачей, учитывая специфику этой организации.

"В рамках структур ООН действительно тяжело вносить какие-либо изменения без голосования... У России есть право вето в Совете безопасности. Мы не можем изменить правила без согласия России", - сказал Джонсон во вторник в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Эстонии Кайей Каллас.

Джонсон отвечал на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать идею о приостановке членства РФ в СБ ООН в связи с событиями на Украине.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ООН, РОССИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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