Борис Джонсон не считает реализуемой идею приостановки членства РФ в СБ ООН

Британский премьер Борис Джонсон считает приостановку членства РФ в СБ ООН сложной задачей, учитывая специфику этой организации.

"В рамках структур ООН действительно тяжело вносить какие-либо изменения без голосования... У России есть право вето в Совете безопасности. Мы не можем изменить правила без согласия России", - сказал Джонсон во вторник в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Эстонии Кайей Каллас.

Джонсон отвечал на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать идею о приостановке членства РФ в СБ ООН в связи с событиями на Украине.