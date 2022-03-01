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ТЭК 01.03.2022 20:35

МЭА приняло решение высвободить 60 млн баррелей нефти из резервов

Министры Международного энергетического агентства на внеочередной встрече во вторник приняли решение о высвобождении 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов, сообщается на сайте МЭА.

"Ситуация на энергетических рынках очень серьезная и в полной мере требует от нас внимательного отношения. Глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой, что ставит под угрозу мировую экономику на хрупком этапе восстановления. (...) Я благодарен за то, что государства-члены МЭА предоставили первоначальные 60 млн баррелей для обеспечения стабильности на нефтяных рынках", - приводятся в сообщении слова главы агентства Фатиха Бироля.

В сообщении отмечается, что решение позволит избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также конфликта в Украине.

Министры МЭА в ходе встречи выразили солидарность с народом и правительством Украины и поддержали санкции, введенные международным сообществом. Бироль добавил, что государства-члены обязуются "сделать все возможное", чтобы поддержать страну с точки зрения поставок топлива.

По данным МЭА, резервные запасы участников организации составляют 1,5 млрд баррелей. Объявление о первоначальном высвобождении 60 млн баррелей, или 4% от этих запасов, эквивалентно 2 млн барр./сутки в течение 30 дней.

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Тэги: МЭА, ЗАПАСЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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