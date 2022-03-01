Каннский кинофестиваль не будет принимать официальную делегацию из РФ - пресс-служба

Международный Каннский кинофестиваль принял решение не принимать официальных представителей из России из-за ситуации в Украине, сообщили в пресс-службе смотра.
"Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что решение принято из-за ситуации на Украине.
Каннский кинофестиваль - ежегодный международный фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция).
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