Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9039 RUR   0.0163 GBR   2.2801 TRY   0.1229

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 95.72 +4.13 Brent 100.99 +3.06

Погода в Баку

  ночь день

Культура 01.03.2022 23:34

Каннский кинофестиваль не будет принимать официальную делегацию из РФ - пресс-служба

Международный Каннский кинофестиваль принял решение не принимать официальных представителей из России из-за ситуации в Украине, сообщили в пресс-службе смотра.

"Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что решение принято из-за ситуации на Украине.

Каннский кинофестиваль - ежегодный международный фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, РОССИЯ, ОТКАЗ


Похожие новости


Каннский кинофестиваль в оригинальном формате в этом году не состоится Новая картина Годара уступила первенство в рейтинге кинокритиков в Каннах японскому фильму "Магазинные воришки" "Нелюбовь" Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля Критики в Каннах встретили овациями фильм Звягинцева "Нелюбовь" Каннский кинофестиваль открывается во Франции Фильм англичанина Кена Лоуча победил на кинофестивале в Каннах

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]