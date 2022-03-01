В Пентагоне не идут дискуссии по поводу возможности установить "бесполетную зону" над Украиной, сообщает газета Stars and Stripes со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минобороны США.

"Президент США - верховный главнокомандующий - сказал, что мы не собираемся сражаться в Украине, и конечно, вы не будете устанавливать "бесполетную зону", которая втянет вас в бои", - цитирует издание его слова.

Он также прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, отметив, что "в данный момент мы (США - ИФ) не наблюдаем чего-либо, что бы давало нам меньше комфорта или уверенности в собственном стратегическом сдерживании".

Кроме того, он выразил уверенность, что поставляемая США в Украину военная помощь попадет "в правильные руки" - украинской армии.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной.