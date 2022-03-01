Европарламент призывает усилить санкции против РФ, распространить их на Белоруссию

Депутаты Европарламента одобрили во вторник резолюцию, в которой призвали усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию, а также предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Всего голосовали 676 депутатов, 637 из них голосовали "за", 13 - "против", и 26 воздержались.
В тексте резолюции содержится призыв к тому, чтобы "расширить сферы, на которые распространяются санкции. Эти меры должны быть нацелены на то, чтобы ослабить экономику и промышленную базу России, в частности - ВПК".
Среди прочего, европарламентарии считают нужным ввести ограничения на импорт из РФ. В частности, речь идет о покупке нефти и газа. Также в резолюции говорится о необходимости запретить "новые инвестиции ЕС в России и России - в ЕС". Предлагается и полностью закрыть для банков РФ доступ к европейской финансовой системе, а также отключить РФ и Белоруссию от системы SWIFT. Депутаты считают правильным вводить меры и в случае использования российскими банками альтернативных системе SWIFT инструментов для передачи данных.
Депутаты призывают ограничить доступ РФ ко вторичным рынкам капитала. Также они считают нужным запретить продажу в РФ высокотехнологичных и стратегически важных товаров, закрыть порты ЕС для судов, направляющихся в РФ или - из этой страны.
В резолюции говорится и о необходимости принять похожий набор мер и против Белоруссии.
В Европарламенте заявляют о важности снижения зависимости от угля, нефти и газа из РФ. Кроме того, там предлагают отозвать из РФ и Белоруссии лицензии на использование программного обеспечения в таких сферах, как связь и спутниковая навигация.
В части резолюции, посвященной Украине, отмечается, что ЕС нужно разработать план по помощи в восстановлении ее экономики. Кроме того, депутаты призывают предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Призываем европейские власти предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз", - говорится в резолюции.
Евродепутаты призывают продолжать дипломатические усилия, чтобы остановить операцию РФ в Украине. Они призывают Россию без предварительных условий вывести войска с украинской территории.
Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.
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