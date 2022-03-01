Французская CMA CGM вслед за Maersk и MSC приостанавливает прием заказов на перевозку контейнеров в РФ

Французская контейнерная линия CMA CGM с 1 марта остановила прием заявок на перевозку контейнеров в и из России, сообщила компания.

Ранее во вторник о приостановке приема заявок в РФ заявили швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская Maersk.

"В интересах безопасности группа решила приостановить все заказы в Россию и из России с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления", - сообщила CMA CGM.

CMA CGM - один из крупнейших в мире глобальных контейнерных перевозчиков. Штаб-квартира компании находится в Марселе.

Maersk (Дания), MSC (Швейцария) и СMA CGM (Франция) входят в тройку мировых лидеров контейнерных перевозов, по оценкам участников рынка, на их долю приходится больше половины российского контейнерного рынка.