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Транспорт и связь 01.03.2022 23:13

Французская CMA CGM вслед за Maersk и MSC приостанавливает прием заказов на перевозку контейнеров в РФ

Французская контейнерная линия CMA CGM с 1 марта остановила прием заявок на перевозку контейнеров в и из России, сообщила компания.

Ранее во вторник о приостановке приема заявок в РФ заявили швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская Maersk.

"В интересах безопасности группа решила приостановить все заказы в Россию и из России с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления", - сообщила CMA CGM.

CMA CGM - один из крупнейших в мире глобальных контейнерных перевозчиков. Штаб-квартира компании находится в Марселе.

Maersk (Дания), MSC (Швейцария) и СMA CGM (Франция) входят в тройку мировых лидеров контейнерных перевозов, по оценкам участников рынка, на их долю приходится больше половины российского контейнерного рынка.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, CMACGM, КОНТЕЙНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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